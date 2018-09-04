وظيفة إدارية شاغرة في شركة HSBC بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية “HSBC”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف تدقيق داخلي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، محاسبة قانونية)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)