وظيفة إدارية شاغرة في مجموعة الناغي بالخبر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “تنفيذي مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)