وظيفة إدارية شاغرة في هيئة الصادرات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “أخصائي أول- التقييم والاستشارات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول من (هنا )