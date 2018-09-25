ولي العهد يصل المدينة قادمًا من جدة مستقلًّا قطار الحرمين السريع

المواطن - واس

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى المدينة المنورة اليوم قادمًا من جدة مستقلًّا قطار الحرمين السريع.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمين منطقة المدينة المهندس محمد العمري، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني.

والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع موظفي محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة.

وكان ولي العهد قد غادر جدة يرافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب المعالي وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته محطة قطار الحرمين السريع في جدة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.