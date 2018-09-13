ويك إند ممطر على 5 مناطق

ويك إند ممطر على 5 مناطق

2018/09/13
الساعة 8:23 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية و الغربية.

 


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