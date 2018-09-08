يريد فصله عن زوجته للحصول على دعم كامل؟ حساب المواطن يُجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات معينة.

جاء ذلك رداً من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “السلام عليكم ,, يا خي أنا زوجتي موظفة وينزل لي 300 ريال وأريد فصلي عن زوجتي لأن ليس لي الحق بمصروفها الخاص بها وصرافتها مع أهلها وإخوانها وأنا من يقوم بالصرف على المنزل؟

الزوجة كمستفيد رئيسي

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة – متزوجة من غير سعودي -عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب)”.

واشترط حساب المواطن تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي “إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة, أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الحادية عشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

وأكد حساب المواطن أن يوم الاثنين، المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج

ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضاً للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.