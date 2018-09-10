ينحر زوجته وأطفاله الأربعة ويلوذ بالفرار

المواطن - القاهرة

في جريمة بشعة تخلى أب مصري عن كل مشاعر الإنسانية ونحر زوجته وأطفاله الأربعة ثم لاذ بالفرار.

الجريمة البشعة وقعت في مدينة الشروق بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة حيث كشفت التحريات، أن الجثث لـ4 أطفال ووالدتهم، مشيرة إلى أن المشتبه بتورطه في ارتكاب الجريمة هو الأب الذي اختفى عقب الواقعة، وما زال البحث عنه جاريًا.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر أمني قوله إن الأهالي أبلغوا قسم الشرطة بالعثور على جثث داخل شقة سكنية، وبالفحص تبين مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة (أم و4 أبناء) بفصل رؤوسهم عن أجسادهم.

وفي وقت لاحق نجحت قوات الأمن في ضبط الأب أثناء محاولته الفرار إلى سوهاج في صعيد مصر وتبين من التحريات أن الأب قام بتخدير زوجته وأطفاله وقام بنحرهم واحدًا تلو الآخر.