يوم أسود على السفارات الأمريكية.. حريق في ليبيا وانفجار في القاهرة

المواطن - متابعة

تعرضت مقار السفارات الأمريكية في مصر وليبيا إلى حوادث إرهابية بشكل متزامن يشير إلى أن الجهة المنفذة لهما قد تكون واحدة أو لها ذات الأهداف.

ففي القاهرة وقع انفجار قرب محيط السفارة الأمريكية بالقرب من ميدان التحرير الأمر الذي دفع السفارة إلى تحذير رعاياها من محاولة الوصول لها أو زيارة مقرها في الوقت الراهن.

وبالرغم من أن السفارة في القاهرة لم تكشف عن الواقعة واكتفت بالقول إنها على علم بوقوع حادث بالقرب من مقرها إلا أن مصادر إعلامية أكدت أن الواقعة عبارة عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت في حقيبة شخص تركها قرب مقر السفارة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيف أحد الأشخاص على خلفية هذا الحادث.

وفي ليبيا اشتعلت النيران في مبنى السفارة فيما لم ترد بعد تفاصيل عن وقوع ضحايا في الحادثين.

وأكدت وسائل إعلام ليبية اندلاع النيران في سور السفارة الأمريكية بالعاصمة طرابلس، بسبب الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات اللواء السابع من مدينة ترهونة وعدد من الميليشيات المسلحة.

وبحسب صحيفة الوسط الليبية، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أنهم تلقوا بلاغًا من شهود عيان بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس، يؤكدون فيه اشتعال حريق بمقر السفارة، مضيفا أن وحدات الدفاع المدني لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب كثافة النيران.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية هذه الأنباء، ولفتت إلى توجه عدد من شاحنات الإطفاء إلى عين المكان، للسيطرة على الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد.