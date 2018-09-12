ھدف: حافز لا یشمل الطلاب أو المتدربین.. باستثناء ھذه الفئات

المواطن - الرياض

وجه صندوق تنمية الموارد البشرية “ھدف”، اليوم الأربعاء، رسالة للباحثين عن عمل عن طريق برنامج “حافز”، مؤكدًا أن البرنامج لا يشمل الطلاب أو المتدربين في مراحل التعليم والتدريب كافة.

واستثنى “ھدف” طلاب محو الأمية أو الانتساب في مراحل التعليم من الطلاب غير المسموح لھم من البحث عن عمل ضمن برنامج “حافز”.

كما أعلن صندوق هدف عن توفير حزمة دعم تأھيلي وتدريبي للتوظيف في منافذ البيع في 12 نشاطًا تجاريًّا، وذلك بعد قرار وزارة العمل بتوطين 4 أنشطة وھي: السيارات والدرّاجات النارية، والملابس الجاھزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاھز، والأواني المنزلية.