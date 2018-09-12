12 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

. أخصائي دمج التقارير المالية.

. أخصائي الخدمات المالية.

. مدير الحوكمة والمشاريع الكبيرة.

. أخصائي الخدمات الرقمية.

. مسؤول القنوات الرقمية.

. مسؤول الخدمات المالية.

. أخصائي التجوال.

. أخصائي عروض البيانات.

. مدير تحويل التسويق.

. أخصائي التسعير.

. مسؤول البيانات الكبيرة.

. أخصائي العمليات الأساسية للجوال (للنساء).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)