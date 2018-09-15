15 دقيقة تُدخل المملكة جينيس والسر في 900 ألف ومضة نارية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن عزم السعودية الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، وذلك عبر تسجيل أرقام قياسية من فعاليتين ضخمتين، هي: الألعاب النارية، وأكبر علم سعودي يرسم في السماء باستخدام طائرات الدرونز الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أنّ عروض الألعاب النارية الرئيسية المصحوبة بالموسيقى الوطنية المخصصة لهذه المناسبة، والتي أشرف عليها الأمير بدر بن عبدالمحسن، ستشاهد في أكثر من 20 مدينة من مدن المملكة، وستستمر عروض الألعاب النارية الرئيسية التي يصل عددها إلى أكثر من 900 ألف ومضة نارية لمدة 15 دقيقة متواصلة ستقام خلالها 10 عروض في بعض المدن الصغيرة والمتوسطة و45 عرضًا ثانويًّا. ومن المنتظر أن تحطم هذه الفعاليات الرقم القياسي السابق في موسوعة جينيس العالمية، الذي حققته الفلبين في احتفالات رأس السنة الميلادية 2016، والتي أطلقت خلاله 810 آلاف مقذوفة.

وأضافت الهيئة أنها تسعى إلى تحقيق رقم قياسي آخر للدخول به إلى موسوعة جينيس، وذلك من خلال رسم أكبر علم سعودي في سمائي الرياض وجدة، عبر استخدام 300 طائرة من نوع درونز الإلكترونية، والتي ستقوم برسم العلم بطول 400 متر وعرض 350 مترًا، كما سيتمّ رسم السيف وكلمة التوحيد، فيما ستشكل الألعاب النارية الخلفية المضيئة باللون الأخضر.

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