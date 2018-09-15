المواطن - الرياض

أكد مدير عام التواصل في هيئة الترفيه، عبدالرحمن الخليفة، أن الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني السعودي بدأت مبكرًا هذا العام، مؤكدًا أنه يوم من الوطن وللوطن.

وأضاف الخليفة، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن هناك 153 فعالية منوعة ينتظرها المواطن في اليوم الوطني السعودي، متابعًا أن جميع فعاليات اليوم الوطني متاحة بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وتابع أن هناك توحيد جهود بين جهات مختلفة ليخرج اليوم الوطني للمملكة بشكل مميز، مضيفًا أن الهدف من وجود منصة موحدة هذا اليوم هو إيصال المعلومات الخاصة بالفعاليات إلى المواطن أو المقيم بشكل ميسر.