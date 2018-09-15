153 فعالية منوعة ينتظرها المواطن في اليوم الوطني

153 فعالية منوعة ينتظرها المواطن في اليوم الوطني

2018/09/15
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1680
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد مدير عام التواصل في هيئة الترفيه، عبدالرحمن الخليفة، أن الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني السعودي بدأت مبكرًا هذا العام، مؤكدًا أنه يوم من الوطن وللوطن.

وأضاف الخليفة، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن هناك 153 فعالية منوعة ينتظرها المواطن في اليوم الوطني السعودي، متابعًا أن جميع فعاليات اليوم الوطني متاحة بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وتابع أن هناك توحيد جهود بين جهات مختلفة ليخرج اليوم الوطني للمملكة بشكل مميز، مضيفًا أن الهدف من وجود منصة موحدة هذا اليوم هو إيصال المعلومات الخاصة بالفعاليات إلى المواطن أو المقيم بشكل ميسر.

 

 

 

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم