18 وظيفة شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 6 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، وأبها، والخبر، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير إستراتيجية إتمام وتدخل البئر.

. أخصائي إدارة السلع.

. مدير أول إدارة المصادر.

. مدير أول خدمة العملاء- الصناعية.

. مدير الخدمات- إدارة المشاريع الرقمية.

. مشغل تقويس الأنابيب.

. قائد الخدمات.

. مدير الموارد البشرية.

. أخصائي أول حقل.

. مدير الحسابات.

. فني أول كهروميكانيكي.

. أخصائي مبيعات.

. مهندس خدمات حقل.

. مهندس أنظمة.

. مستشار أول- إستراتيجية الأصول.

. مشغل حقل- الأنابيب الملفوفة.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- الرياض.

. أخصائي عمليات الموارد البشرية- المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)