2.3 مليار ريال دعم حساب المواطن دفعة سبتمبر

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج، منها 2.3 مليار دفعة شهر سبتمبر، و 31 مليون تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن 49% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.