20 وظيفة شاغرة في شركة أركاد للمقاولات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف الصحة والسلامة والبيئة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الغربية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص السلامة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)