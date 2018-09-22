2000 متطوع ومتطوعة يزرعون أشجار في ٦ مواقع بالرياض

المواطن - الرياض

احتفاء باليوم الوطني ال٨٨، أطلقت أمانة منطقة الرياض فعالية “خدمة وطن”، والتي تهدف إلى زراعة وغرس أشجار محلية في ستة مواقع متعددة داخل العاصمة بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ متطوع ومتطوعة.

وتأتي الفعالية متماشية مع رؤية المملكة الطموحة، والتي تضع ضمن أهدافها زيادة الرقعة الخضراء داخل المدن السعودية، لما يمثله استزراع وغرس الأشجار من دور بارز في إحداث التوازن البيئي، ومواجهة مظاهر التصحر وإضفاء طابع جمالي على المدينة.

وحددت الأمانة مواقع لتجمع المتطوعين، وهيأت لهم وسائل نقل آمنة تنقلهم إلى أماكن الاستزراع والغرس، والتي تم تجهيزها بالمعدات اللازمة بإشراف من فريق متخصص.

كما اختارت الأمانة أنواعًا محددة من الأشجار المحلية القادرة على التأقلم مع طبيعة مناخ العاصمة، ووفرت سبل ري متطورة تساهم في ترشيد استهلاك المياه.

وتثمن أمانة منطقة الرياض للسكان حرصهم وإقبالهم الكبير ورغبتهم في المساهمة التطوعية خدمة للوطن المعطاء، واحتفالاً باليوم الوطني المجيد.