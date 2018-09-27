27 وظيفة شاغرة لدى شركة موبايلي في 4 مدن.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وتبوك، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تصميم القدرات (الرياض).

– أخصائي دعم SNFN (الرياض).

– أخصائي إدارة العقود (الرياض).

– أخصائي العمليات التجارية (الخبر).

– أخصائي التمكن (الخبر).

– أخصائي تنفيذ شبكة الوصول (جدة).

– أخصائي مشاريع الأعمال (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مدير عمليات FTTX (الرياض).

– أخصائي إدارة الموردين (الرياض).

– مهني عمليات الوصول (جدة).

– مدير تنفيذي المبيعات (تبوك).

– مدير التسويق التجاري (جدة).

– أخصائي مشاريع مبيعات (الرياض).

– أخصائي إعداد التقارير والتحليل (الرياض).

– مدير إدارة الأجهزة (الرياض).

– مسؤول ضمان الجودة المرافق والدعم (الرياض).

– مدير استراتيجية العلامة التجارية (الرياض).

– أخصائي إدارة أداء تكنولوجيا المعلومات (الرياض).

– أخصائي حلول إدارة التمكين (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي تنفيذ الأمن (الرياض).

– أخصائي تصميم الأمان (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي تصميم حلول تكنولوجيا المعلومات (الرياض).

– مهني أول توقيع عقد العميل (الرياض).

– أخصائي إدارة الإيرادات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).