3 أشياء تضمنها الـ1500 ريال رسوم الجدية في وزارة الإسكان

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءل مواطن بشأن سبب إرسال رسالة له من وزارة الإسكان لدفع رسوم بقيمة 1500 ريال لقياس الجدية، موضحًا أنه لا يعرف سبب هذا الإجراء وهل يُحسب هذا المبلغ ضمن قيمة العقار؟

وأكدت وزارة الإسكان ردًا على الاستفسار أن رسوم الجدية فهي تضمن للمستفيد التالي:

1- حجز الوحدة السكنية.

2- في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولاً آخر للمستفيد.

3- في حال أن المستفيد قرر إلغاء الطلب يمكنه استرجاع المبلغ.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.

وفي سياق آخر، أكدت إحصائية رسمية أن معدلات امتلاك المسكن بين الشباب في المملكة توافق نظيرتها في أمريكا.

والإحصائية التي تضمنها العدد 13 من نشرة وزارة الإسكان الدورية، أشارت إلى أن نسبة التملك للمساكن بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين تفوق أعمارهم 15 عاماً بلغت قرابة الـ60%.

ولفتت الدراسة إلى أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية مشابه إلى حد كبير مع أمريكا.