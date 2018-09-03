3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة الخامسة من دوري الأولى

المواطن - مروة نبيل

اختُتمت منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، بـ5 مواجهات.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنصار من تحويل تأخره أمام مضيفه العدالة بهدف إلى فوز بهدفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة أولًا عن طريق لاعبه مختار فال في الدقيقة 17، قبل أن يُسجل الأنصار هدفين في الدقيقتين 42 و50 عن طريق حسين حبيب وموسى الترجمي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل في تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، على حساب ضيفه الكوكب، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وافتتح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل عبد الله عواجي التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يُضيف زميله كارلوس ستيبان الهدف الثاني في الدقيقة 39، وأحرز هدف الكوكب، يزيد الجميعة في الدقيقة 80.

وانتهت مباراة الوشم وهجر التي أُقيمت على ملعب نادي الوشم بشقراء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 46 عن طريق كونستا أولسن، وأحرز فيصل الدوسري التعادل في الدقيقة 48.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة على نظيره نجران على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بهدف دون رد سجله اللاعب بريفان في الدقيقة 28.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة أبها والعين التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تقدم أبها في الدقيقة 76 عن طريق محمد حسام، وسجل فريد الحربي التعادل في الدقيقة 95.