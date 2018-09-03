3 طلقات تنهي حياة الموديل العراقية تارة فارس

الموطن - متابعة

توفيت الموديل العراقية تارة فارس إثر تعرضها لإطلاق نار، اليوم، وسط العاصمة بغداد.

وتداول مغردون صوراً من مسرح الجريمة، حيث قالوا إن تارة فارس قُتلت وهي في مركبتها حيث أطلق عليها مجهولون النار ولاذوا بالفرار.

وأكدت وزارة الصحة مقتل وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس بطلقات نارية في العاصمة، وقال مدير إعلام صحة الرصافة قاسم عبدالهادي إن “جثتها وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد في الساعة 5:45 مساء”.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات صحفية أن تارة فارس التي كانت من أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أصيبت “بثلاث طلقات نارية، اثنتين في الرأس والثالثة بمنطقة الصدر”.

يذكر أن فارس من مواليد عام 1996، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل فضلاً عن أنها شاركت في عدة أعمال فنية وأصبحت وجهاً دعائياً للعديد من العلامات التجارية.

تارة فارس ولِدت في بغداد من أب عراقي وأم لبنانية، درست في إعدادية الحريري التابعة لجانب الرصافة في الأعظمية، لم تستطع إكمال مرحلة الإعدادية وبعدها توجهت للفن وتصوير المقاطع الصغيرة في اليوتيوب، ثم اختيرت كملكة جمال لأول مرة في نادي الصيد العراقي بعد حضور كبير من الفنانين العراقيين.

غادرت تارة فارس العراق إلى اليونان مكثت بها عدة أشهر بعد تلقيها تهديدات بالقتل لكنها عادت إلى العراق لتلقى حتفها.

وشهد العراق موجة من عمليات الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تنسب في غالبية الأحوال إلى مسلحين مجهولين كان أحدثها اغتيال الناشطة سعاد العلي يوم الثلاثاء الماضي، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليها في وضح النهار أثناء خروجها من أحد المطاعم في منطقة العباسية، وسط البصرة.