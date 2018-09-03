3 هدايا تنتظر الجماهير في كل مباراة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن الجمهور الحاضر في كل جولة من جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم سيتنافس على السحب على 3 جوائز قيّمة تُقدم في كل مباراة.

وسيتم السحب على جائزة سيارة، أو الفوز بجائزة هاتف نقال آيفون أو الفوز بكرة المباراة الأساسية، وذلك تشجيعًا على حضور الجماهير للمباريات.

وتستأنف اليوم مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات وهي: ” الاتفاق والباطن، الفتح والوحدة، والحزم والتعاون”.

وكانت مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تم إيقافها في الفترة الأخيرة ولمدة 13 يومًا وذلك بسبب المعسكر الإعدادي والذي خاضه المنتخب السعودي الأول استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا.