4 عقود لسفلتة أحياء بريدة بـ73 مليون ريال

المواطن - بريدة

وقَّع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي 4 عقود لمشاريع أعمال سفلتة أحياء مدينة بريدة بقيمة 73 مليون ريال مع شركة الفهد للمقاولات.

وأوضح أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي أن هذه المشاريع تستهدف رفع جودة شوارع مدينة بريدة وكفاءتها، مؤكداً حرص أمانة المنطقة على تنفيذ هذه المشاريع وفق مدتها الزمنية المحددة وبأعلى المواصفات الفنية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة.