4 مخالفات لاستخدام التبغ في المدينة المنورة

المواطن - واس

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة المدينة المنورة ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ بالمدينة المنورة، جرى خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات، طبقًا للتنظيمات المتعلقة بذا الشأن.

وفي ذات السياق، ينفّذ برنامج مكافحة التدخين بصحة المدينة المنورة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، تشمل التعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، بهدف الحدّ من نسبة التدخين والتدخين القسري، وتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها وعوامل الخطورة الناتجة عنه، وصولًا إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي ولدى الكوادر الصحية عن أخطار التدخين.

وهيأ البرنامج 18 عيادة بالمدينة المنورة تقدّم خدماتها العلاجية للمدخنين، وتتيح إمكانية حجز موعد عن طريق الاتصال بالرقم 973 أو عبر التطبيق الإلكتروني “موعد” للاستفادة من الخدمات الطبية والتوعوية للإقلاع عن التدخين.