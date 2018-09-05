5 أسباب تؤدي لانفجار إطارات السيارة.. قد تسبب كوارث

المواطن - متابعة

من المواقف الخطيرة، التي قد تواجه قائدي السيارات أثناء القيادة هو انفجار أحد الإطارات، خاصة في حالة القيادة على سرعات عالية، وهو ما قد يسبب حوادث لا قدر الله.

وحدد خبراء السيارات 5 أسباب قد تؤدي لانفجار إطار السيارة على الطريق على النحو التالي:

1- استخدام إطارات غير صالحة

من المتعارف أن كل جزء في السيارة وله مدة صلاحية، لذا في حالة انتهاء عمر الإطارات الافتراضي فإنها تكون معرضة لخطر الانفجار، كما أن بعض السائقين في حالة تلف أحد الإطارات، يلجأون لشراء إطارات مستعملة لرخص ثمنها، وهي في الغالب تكون متهالكة ومعرَّضة للانفجار في أي وقت.

2- السير على المعادن أو الزجاج

أحياناً أثناء القيادة يواجه السائق أجسام صلبة على الطريق مثل قطع حديد أو زجاج، أو غير ذلك مما قد يسبب ضرراً إلى إطارات السيارات، ويعمد بعض السائقين إلى تخطي هذه الأشياء مما يسبب ضرراً للإطارات قد تؤدي إلى انفجارها.

3- ضبط ضغط الإطارات

يجب الحرص على ضبط ضغط الإطارات بصفة دورية، حيث إن القيادة بسرعة عالية في الأجواء الحارة مع زيادة كمية الهواء في الإطارات، قد يسبب انفجار الإطارات لتمدد الهواء داخل الإطار مسبباً انفجاره.

4- حمولة السيارة الزائدة

من المتعارف أن كل سيارة ولها حمولة محددة نصت عليها الشركة المصنعة، لكن بعض السائقين يتجاهلون تعليمات الشركة المصنعة، ويعمدون إلى تحميل السيارة بصورة زائدة، وهو ما يعرض الإطارات للضغط الشديد الذي يؤدي إلى الانفجار.

5- الطرق غير الممهدة

كثرة القيادة على الطرق الغير ممهدة مثل الطرق الصحراوية في وجود الحصى والحفر، أو الطرق غير المستوية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف أو انفجار أحد إطارات السيارة، لذا يفضل الابتعاد عن هذه الطرق إلا للضرورة.