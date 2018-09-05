5 وظائف شاغرة في شركة موبايلي بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير عام الخدمات الرقمية (الرياض).

. أخصائي التقارير المالية التنظيمية (الرياض).

. مدير تنفيذي فواتير المدفوعات (الرياض).

. أخصائي التقارير المالية المستقلة (الرياض).

. مسؤول تقارير رعاية العملاء (جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)