6 دورات تأهيلية في مجال الطب الرياضي

المواطن - محمد سمعه

تنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين عدة دورات متقدمة في إدارة الطوارئ الرياضية، والتي تُقام لأول مرة في المنطقة لصالح الأجهزة الطبية.

ويحاضر في الدورات عددٌ من المدربين المعترف بهم من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذين يملكون خبرات متعددة في المجال.

ويذكر أن الدورات والتي تنظمها رابطة الدوري السعودي للمحترفين معترف بها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

وستنطلق الدورة في العديد من مدن المملكة بداية من التاسع من أكتوبر حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وأكد مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن هذه الدورات تهدف إلى إخراج أطباء محترفين قادرين على العمل في الأجهزة الطبية للمنتخبات والأندية بشكل احترافي.