6 نصائح تخلصك من آلام الظهر والرقبة أثناء القيادة

المواطن - متابعة

يضطر قائدو السيارات أحياناً للقيادة لفترات طويلة بسبب الازدحام المروري أو للسفر بالسيارة أو لظروف العمل، وهو ما يسبب للبعض آلامًا في الظهر ومفاصل الأكتاف والرقبة.

لذا يقدم خبراء السيارات عدة نصائح لتفادي هذه الآلام:

1- يجب الحرص على الجلوس باستقامة أثناء القيادة، وتجنب وضعية الانحناء لأنه قد يسبب انزلاقًا غضروفيًا.

2- عند ركوب السيارة ابدأ الجلوس بالاستناد على الفخذين، بعد ذلك قم بالاستدارة وأخذ وضعية الجلوس باستقامة الجسد، وهكذا يكون ثقل الجسد على الفخذين وليس العمود الفقري.

3- اضبط مقعد القيادة بما يناسب طولك وحجم جسمك، واحرص أن تكون قدماك على مسافة جيدة من دواسة البنزين والمكابح.

4- من الأفضل وضع وسادة خفيفة صغيرة من القطن أو الفايبر بين أسفل ظهرك والمقعد، حتى تمنح العمود الفقري ارتياحاً كبيراً.

5- قم بضبط مسند الرأس الموجود بما يناسب رقبتك، حتى تريح عليه رأسك ولتخفف عن رقبتك وكتفيك الثقل أثناء قيادة السيارة.

6- يجب أخذ استراحة كل فترة أثناء القيادة.