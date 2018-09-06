6 وظائف إدارية شاغرة في شركة عِلم بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات المتعاقدة معها “إمداد” في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. مساعد مدير المشروع: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، أو الهندسة).

. سكرتير: شهادة الدبلوم العالي في تخصص إدارة المكاتب.

. مدير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، وإدارة الأعمال، أو الهندسة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)