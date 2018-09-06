6 وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- الإعفاءات والتقارير (الرياض).

. مهندس بيئة (الجبيل).

. مهندس- سلامة العمليات (الجبيل).

. أخصائي- ميكانيكي (الجبيل).

. مشرف هندسة عمليات البوليمر (الجبيل).

. أخصائي التدريب (الجبيل).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).