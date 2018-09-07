7 معلومات عن تطبيق باث قبل توديعه رسميًّا خلال أيام

المواطن - الرياض

بعد 8 سنوات في الخدمة أعلن القائمون على تطبيق باث عن إغلاقه نهائيًّا في شهر أكتوبر دون ذكر أسباب.

وتقدم “المواطن” 7 معلومات عن تطبيق باث الذي سيودعه مستخدموه قريبًا.

1- تطبيق باث هو موقع شبكات اجتماعية ويقدم خدمة مشاركة الصور والرسائل وهو خدمة للأجهزة المحمولة، بدأت في نوفمبر 2010.

2- تطبيق باث كان يهدف إلى أن يكون مكانًا يُمكن المستخدمين فيه مشاركة الصور والأحداث مع العائلة والأصدقاء المقربين إليهم.

3- مورين ديف، هو الشريك المؤسس والمدير التنفيذي عن تطبيق باث وقال عنه: “رؤيتنا الأساسية طويلة الأجل هي بناء شبكة ذات جودة عالية جدًّا وفيها يشعر الناس بالراحة ويستخدمونها في أي وقت”.

4- مقر شركة تطبيق باث في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتأسست من قبل شون فاننج والمدير لتنفيذي السابق لفيسبوك مورين ديف.

5- شملت الجولة الأولي لمسار تمويل تطبيق باث 2.5 مليون دولار.

6- يُحدث المستخدمون بياناتهم وحالتهم في تطبيق باث عن طريق نشر الصور، وإضافة العلامات للأشخاص والأماكن والأشياء فيما يحدد البرنامج لكل مستخدم 500 من الأصدقاء بهدف تشجيع المستخدمين على الاتصال مع أصدقائهم الحقيقيين.

7- تعرضت الشركة المسؤولة من تطبيق باث لانتقادات على نطاق واسع في فبراير 2012، وكان ذلك بسبب مخاوف من القدرة على الوصول وتخزين قائمة اتصال العضو المشترك بدون علمه أو أذنه.