7 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أول التقارير والأسعار.

. أخصائي القنوات وتطبيقات دعم الأعمال.

. أخصائي أول في البنية التحتية.

. أخصائي أول VAS والتكامل.

. مدير التخطيط اللاسلكي.

. محلل أول التخطيط الأساسي.

. محلل الدائنين.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).