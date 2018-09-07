7 وظائف شاغرة في السعودية لتقنية المعلومات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول أنظمة.

. مصمم تطبيقات.

. مهندس برمجيات.

. مطور برمجيات- الخلفية.

. مطور برمجيات- الواجهة الأمامية.

. مهندس بيانات.

. أخصائي موارد بشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)