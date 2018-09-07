7 وظائف شاغرة للجنسين لدى فروع شركة النهدي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “أخصائي صالة عرض”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من متاجرها في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا)