7 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق أول الشؤون الهندسية.

. مهندس أدوات.

. مهندس تقدير.

. مهندس إنتاج.

. أخصائي تحسين.

. مدير المواد الخام والتغليف.

. أخصائي الشؤون العامة- اتصالات داخلية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)