9 أسباب تؤدي إلى توقف محرك السيارة أثناء القيادة

المواطن - متابعة

يتكون محرك السيارة من العديد من القطع الميكانيكية والكهربائية الإلكترونية، تتناغم جميعها مع بعض من أجل سير السيارة.

لكن قد تتعرض بعض أجزاء المحرك للتلف تسبب في بعض الأحيان توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، لذا نستعرض اليوم الأسباب الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية التي تؤدي إلى هذا العطل.

1- حال وجود خلل أو تلف في مضخة الوقود، فإنها تؤدي إلى عدم وصول الوقود إلى غرفة الاحتراق مسببة توقف المحرك.

2- إذا تعرض كمبيوتر السيارة للخل أو الأعطال

3- حال انسداد فلتر الوقود بالشوائب أو الأوساخ أو انتهاء عمره الافتراضي، فلن يصل الوقود للمحرك

3- حال إصابة منظم ضغط الحقن بالخلل أو الأعطال، فأنه يؤدي إلى عدم وصول وقود كاف إلى المحرك

4- إذا تعرضت مضخة الحقن للتلف، حيث أنها العنصر الرئيسي في حقن الوقود في المحرك

5- إذا أصيب مولد الطاقة بالأعطال أو إذا انتهى عمره الافتراضي

6- وجود مشاكل في الأسلاك والوصلات الكهربائية في السيارة

7- تلف حساس الكرنك

8- خلل أو تلف الدينمو

9- تلف حساس الكامات