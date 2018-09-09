9 أهداف و11 مهمة لمجلس الإعلام التربوي بتعليم عسير

المواطن - سعيد مشهور - عسير

أُعلن تشكيل مجلس الإعلام التربوي بتعليم عسير، الذي تم اقتراحه مؤخرًا من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي كركمان، حيث تم ترشيح الإعلامي مرعي عسيري رئيسًا والزميل سعيد آل هطلاء نائبًا للرئيس ومحمد آل مانع أميًنا ومقررًا للمجلس وعضوية عدد من الإعلاميين بالمنطقة من الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل التواصل المختلفة.

ويجمع المجلس نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في شتى وسائل الإعلام، بهدف تطوير العمل الإعلامي التربوي، بهدف التنسيق وزيادة أوجه التعاون بين الجهات الإعلامية والتعليمية، وصولًا إلى تنمية المواطنة والوعي الإعلامي لدى النشء والإسهام في تحقيق أهداف التعليم وتفعيل التربية الإعلامية.

وتم تحديد الأهداف الخاصة للمجلس بما يلي:

الإسهام في صياغة وبث القيم التربوية وتسليط الضوء عليها. المساهمة الفاعلة في صون عقول النشء من الأفكار المنحرفة. تعزيز المواطنة لدى منسوبي ومنسوبات التعليم وتحديدا الطلاب والطالبات. تفعيل الدور الإعلامي الوقائي والتثقيفي. ترجمة جهود الإدارة العامة إلى واقع ملموس من خلال وسائل الإعلام المختلفة. مساندة الجهات التعليمية في إيصال رسالتها للمجتمع. الاستفادة القصوى من الكوادر الإعلامية لخدمة العمل التربوي. استعراض وتطوير التجارب الإعلامية التربوية. تنوع مصادر النشر وإثرائها.

ومن مهام المجلس:

تسليط الضوء على التجارب الإعلامية والتربوية ودعمها. المشاركة في تفعيل دور التربية الإعلامية. تعزيز دور المدرسة قي المجتمع. دعم الموهوبين والموهوبات والمتفوقين والمتفوقات. المساهمة في إيصال رسالة التعليم للمجتمع. رصد الاتجاهات الثقافية والتربوية وتحليلها. دعم الكوادر التربوية من ذوي الميول الإعلامية. المشاركة في إبراز الحملات والبرامج والمشاريع التي تنفذها الجهات التعليمية. المشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة. تنمية برامج الشراكة المجتمعية في مجال الإعلام تسليط الضوء على ابتكارات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ودعمها.

وأعضاء المجلس تم تشكيلهم من:

إعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المؤثرة والفاعلة. كتاب. تربويين وتربويات.

كما تم تحديد الجلسات للمجلس كالتالي:

1- يعقد المجلس جلساته مرة واحدة كل شهرين بمعدل جلستين كل فصل دراسي.

2- يدعو المجلس من يراه من منسوبي التعليم لحضور جلساته عند الحاجة.

وتم تشكيل مجلس الإعلام التربوي بالترشيح من الإعلاميين وفق الجدول التالي: