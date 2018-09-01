GOLD أول أفلام بوليوود في المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يتجه العديد من الأعمال السينمائية للمملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تمت إعادة فتح دور العرض في المملكة خلال مارس الماضي، ودخلت العديد من الشركات العالمية لتنافس بقوة في السوق السعودية.

ولم تنتظر الأعمال السينمائية في هوليوود طويلًا لدخول السوق السعودي، حيث تم عرض فيلم الفهد الأسود، والذي كان أول أفلام صناعة السينما الأولى على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن تدخل بوليوود والتي تمثل صناعة السينما في الهند السوق السعودي قريبًا، وذلك عن طريق فيلم GOLD، والذي قام ببطولته النجم الهندي الشهير أكشاي كومار.

ومن المتوقع أن يكون هذا الفيلم هو أول أعمال بوليوود السينمائية في المملكة، حيث سبق وأن عُرضت بعض الروايات المسرحية الهندية في المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشف كومار عبر تويتر أن الفيلم الذي حصل على الجائز الذهبية في الهند سيكون أول أفلام بوليوود السينمائية على الإطلاق في المملكة.

وتتمتع الأفلام الهندية بقاعدة شعبية واسعة في العالم العربي، وهو ما فتح سوقًا جديدة للأعمال السينمائية الهندية في العديد من البلدان مثل السعودية ومصر والإمارات وغيرها من البلدان.