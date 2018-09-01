Leicester City Vs Liverpool .. الريدز يُرعب وصلاح يفشل في تذوق طعم الشباك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Leicester City Vs Liverpool ، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019، بفوز نادي ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكانت مباراة Leicester City Vs Liverpool أقيمت على ملعب ووكرز ستاديوم معقل نادي ليستر سيتي اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية.

وشهدت مباراة Leicester City Vs Liverpool في الشوط الأول تألقًا كبيرًا من قبل نجوم نادي ليفربول، حيث اللاعب السنغالي ساديو ماني سريعًا في تسجيل الهدف الأول للريدز بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل الريدز ضغطه القوي خلال مباراة Leicester City Vs Liverpool ، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في المباراة، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

أهدر المصري محمد صلاح فرصة محققة لتسجيل هدفٍ لليفربول في الشوط الأول من مباراة Leicester City Vs Liverpool.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة Leicester City Vs Liverpool بدقيقة، تمكن الريدز من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Leicester City Vs Liverpool بتقدم الريدز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة Leicester City Vs Liverpool، تغير الحال وأصبح ليستر سيتي الأكثر والأقوى هجوميًّا، حيث نجح اللاعب الجزائري رشيد غزال في تسجيل الهدف الأول للثعالب في الدقيقة الثالثة والستين.

ويذكر أن محمد صلاح لم ينجح في تسجيل أي أهداف خلال دقائق الشوط الثاني من مباراة Leicester City Vs Liverpool لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ونجح الريدز في تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه في مباراة Leicester City Vs Liverpool لينافس ليفربول بقوة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل إقامة مباراة Leicester City Vs Liverpool، كان الريدز نجح في الفوز على نادي برايتون بهدف دون رد في الجولة الثالثة سجله اللاعب محمد صلاح.

ويرغب الريدز بعد الفوز في مباراة Leicester City Vs Liverpool في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والفوز به، وهو اللقب الغائب عن صفوف ليفربول منذ موسم 1989-1990.