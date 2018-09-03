STC تنشئ منصة تبادل معلومات لتعزيز الأمن السيبراني

المواطن - الرياض

وقعت الاتصالات السعودية STCاتفاقية مع شركة Anomali إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم خدماتها على شكل منصة معلومات لوجيستية متطورة لرصد التهديدات الإلكترونية ومصادرها بشكل آني، وذلك بهدف بناء منصة “تبادل معلومات التهديدات السيبرانية”.

وتركز هذه الاتفاقية على تعزيز قدرات التعامل مع التهديدات السيبرانية في مجموعة الاتصالات السعودية والشركات التابعة لها، كما تُمكّن الاتفاقية المجموعة من استخدام أحدث تقنيات إدارة التهديدات الأمنية السيبرانية اللازمة والاستجابة لها، وكذلك تحليل البيانات(السيبرانية) والتنبؤ بالتهديدات والتعامل معها قبل وقوعها، من خلال دعم خبراء مراقبي التهديدات الأمنية في مركز الدفاع السيبراني بمعلومات عالية الجودة حول مصادر التهديدات و الهجمات الالكترونية، الأمر الذي يوفر لشركة الاتصالات السعودية والشركات التابعة لها نظامًا للإنذار المبكر لأي تهديدات أمنية على بنيتها التحتية.

وعقب التوقيع قال مدير عام أمن المعلومات في STC المهندس ياسر السويلم، إننا في الشركة نسعى إلى الاستمرار في تعزيز الأمن الإلكتروني للبنية التحتية لمجموعة الاتصالات السعودية لحماية بيانات عملائنا وتوفير تجربة رقمية آمنة لهم، من خلال الاتفاقات الثنائية مع الشركات المختصة في تحليل البيانات السيبرانية الضخمة والاستفادة منها لتوفير معلومات التهديدات الإلكترونية من خلال المنصات التفاعلية في الوقت المناسب وبالصيغة الفعالة.

ويعتبر مركز دفاع الأمن السيبراني في STC، الذراع الأمني لحماية البنى التحتية للشركة والشركات التابعة من الهجمات الإلكترونية ويعمل على رصد التهديدات المختلفة على مدار 24 الساعة، حيث يمتلك العاملون بالمركز المهارات المتقدمة لإدارة أنظمة المراقبة المتطورة للتعامل مع الحوادث الأمنية بشكل لضمان استمرارية خدمات الشركة بموثوقية وكفاءة.