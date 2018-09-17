WWE تنقل مواجهة القرن إلى المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يستعد اتحاد WWE لمصارعة المحترفين لزيارة المملكة في نوفمبر المقبل، حيث تحمل جعبته العديد من المفاجآت للجمهور السعودي، وذلك بعد نجاح مبهر للعرض الأول في المملكة خلال أبريل الماضي.

وحسب ما جاء في مجلة فوربس الأميركية، فإن عروض WWE المقبلة في المملكة، ستشمل عودة عدد من كبار نجوم المصارعة العالميين، والذين يمتلكون قاعدة شعبية كبيرة في المملكة.

وأشارت المجلة إلى أن عروض WWE الثانية في المملكة ستشهد عودة الوحدة مجددًا بين أندرتيكر وأخيه كين، وهو ما سيظهر في منافسات الاتحاد بالسعودية قريبًا.

ويُخطط WWE لتنظيم مواجهة ثنائية “تاج تيم” يكون أحد أطرافها أندرتيكر وكين، ومن المتوقع أن يعود كل من تريبيل إتش إلى رفيق دربه شون مايكلز لمواجهة الأخوين في المملكة.

وأبرز تقرير عالمي عودة النجم مصارعة المحترفين WWE الشهير شون مايكلز، المعروف عالميًا باسم HBK، إلى المنافسات مجددًا خلال الجولة المقبلة للاتحاد العالمي في المملكة خلال نوفمبر المقبل.

وحسب ما ورد في موقع سبورتس كيدا، فإن عددا من التقارير أفادت بأن عودة شون مايكلز والتي بدأ الإعداد لها في الجولة التي أقامها اتحاد WWE في أستراليا مطلع سبتمبر الجاري.

ويُرجح الموقع أن يكون أحد المصارعين المواجهين لشون مايكلز هو العملاق أندرتيكر، والذي شهدت الجولة الأسترالية حالة من الصراع الكلامي بين الجانبين.