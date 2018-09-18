WWE يعود للمملكة ببطولة دُرة التاج في هذا الموعد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد اتحاد WWE لمصارعة المحترفين، أنه سيأتي إلى المملكة في نوفمبر المقبل ببطولة جديدة ضخمة على مستوى المشاركات، وذلك بعد أن نظم أعظم رويال رامبل في الرياض خلال أبريل الماضي.

وحسب ما جاء في شبكة CBS الرياضية، فإن WWE سيأتي للمملكة بحدث ضخم هو درة التاج WWE CROWN JEWEL، والذي تستضيفه السعودية يوم الجمعة 2 نوفمبر، وذلك في إطار شراكة الاتحاد الدولي مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

كجزء من إعلان Crown Jewel، سينظم WWE مباراة ثلاثية تجمع بين براين سترومان وبروك ليسنر ورومان ريجين، وذلك يوم الأحد المقبل، لتكون تمهيداً للحدث الأكبر في المملكة خلال نوفمبر المقبل.

البطولة التي سينظمها WWE في المملكة ستكون المُحددة لهوية الأفضل في العالم، وعلى الرغم من كون الاتحاد لم يكشف عن تفاصيل كثيرة، إلا أنه من المتوقع شمول هذا الحدث لعروض المباريات النهائية الكبرى في سماك داون.

وبخلاف دُرة التاج، فإن اتحاد WWE يستعد لعودة عدد من كبار نجوم المصارعة التاريخيين، والذين يمتلكون قاعدة شعبية كبيرة على مستوى العالم، وذلك ضمن العروض التي تستضيفها المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت مجلة فوربس إلى أن عروض WWE الثانية في المملكة ستشهد عودة الوحدة مجددًا بين أندرتيكر وأخيه كين، وهو ما سيظهر في منافسات الاتحاد بالسعودية قريبًا.

ويُخطط WWE لتنظيم مواجهة ثنائية “تاج تيم” يكون أحد أطرافها أندرتيكر وكين، ومن المتوقع أن يعود تريبيل إتش إلى رفيق دربه شون مايكلز لمواجهة الأخوين في المملكة.