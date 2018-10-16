آل الشيخ مازحًا: البرازيل والأرجنتين وحليب شاهي وبيفوز اللي في بالي

المواطن - محمد سمعه

مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، متابعيه عبر حسابه على تويتر بمناسبة متابعته لمباراة البرازيل والأرجنتين والمُقامة حاليًّا في البطولة الرباعية.

وقال آل الشيخ: البرازيل والأرجنتين وعلي سعيد الكعبي وحليب شاهي ويا رب يفوز اللي في بالي.

وتُقام مباراة البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكانت نتيجة آخر مباراة ودية أقيمت بين البرازيل والأرجنتين، انتهت بفوز منتخب راقصي التانجو بنتيجة هدف دون رد في يونيو من عام 2017، حيث أقيمت المباراة وقتها في مدينة ملبورن الأسترالية.

لعب منتخبي البرازيل والأرجنتين في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، لكنهما لم يُكملا المشوار، حيث ودعت الأرجنتين البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة من فرنسا، أما منتخب البرازيل ودع المسابقة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين لهدف.