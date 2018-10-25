آل الشيخ يُوجه بمتابعة حالة المعلق محمد رمضان الصحية

المواطن - الرياض

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بمتابعة الحالة الصحية للمعلق الرياضي السعودي المخضرم محمد رمضان.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: وجهت بمتابعة حالة الأستاذ محمد رمضان الصحية وظروفه الأسرية بصورة عاجلة، رمضان يستحق كل الاهتمام لما قدمه في مشواره الرياضي.

يذكر أن المعلق محمد رمضان وُلد في مكة المكرمة في عام 1933 وسبق له الدراسة في جامعة الملك سعود، وابتعد خلال الفترة الماضية عن التعليق الرياضي بسبب المرض.