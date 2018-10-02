آل جابر: دعم المركزي اليمني امتداد لنهج المملكة الدائم في دعم أمن واستقرار اليمن

المواطن - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني، يأتي دعماً واهتماما بتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.

وقال في تصريح له: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تتابع باهتمام احتياجات اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني إلى جانب دعمها لاقتصاده الوطني من خلال تقديمها منحة 200 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق.

وأكد السفير آل جابر أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمنها واستقرارها، وكذلك تمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني، وأنها تتابع باهتمام احتياجات اليمن ووضعه الاقتصادي وذلك استمراراً لنهج المملكة الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية.