أبومازن: نرفض تهديد المملكة ونثمن وقوفها بجانب قضيتنا العادلة

المواطن الرياض

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس – أبومازن – الوقوف مع السعودية في مواجهة الاستقطاب السياسي الذي تتعرض له مؤخرًا.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف المملكة تجاه القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على تقديره للمواقف الثابتة للملكة ، مؤكدا أنها “وقفت وتقف دوما إلى جانب قضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا الثابتة”.

وعبر عباس عن ثقته المطلقة بالمملكة وبخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن فلسطين “كانت وما زالت وستبقى إلى جانب المملكة”.