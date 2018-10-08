أسرة آل وهف تشكر القيادة على تعزيتها في فقيدهم صاحب كتاب حِصن المسلم

المواطن - الرياض

عبّرت أسرة آل وهف عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- على تعزيتهما الكريمة ومواساتهما الحانية في فقيدهم فضيلة العلامة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله رحمة واسعة، وذلك عبر برقيتي عزاء ومواساة بعثاها إلى أسرة الفقيد.

وأعربت أسرة آل وهف عن خالص الشكر والتقدير لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الذين شاركوهم مشاعر الحزن والألم، ولكل من واساهم في فقيد العلم صاحب المؤلفات العديدة التي تجاوزت الـ١٣٠ مؤلفًا، من ضمنها الكتاب الشهير (حصن المسلم).

وثمنت أسرة آل وهف بمزيد من التقدير والامتنان تعازي ممثلي الدول الإسلامية في المملكة ومواساة الجموع الغفيرة من داخل المملكة وخارجها، سواء بالحضور أو الاتصال، معربين عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمن تكبدوا مشاق السفر للصلاة على الفقيد وتقديم واجب العزاء وإلى كل الأيادي والألسنة التي ارتفعت تلهج له بالدعاء بالرحمة والمغفرة من جميع أقطار العالم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وخصت أسرة آل وهف بالشكر والتقدير الأمراء؛ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وسماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، والشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والشيخ صالح بن حميد، سائلين الله أن يجزل أجرهم جميعًا وأجر كل من واساهم في فقيد المسلمين الذي رحل وبقي حصنه.