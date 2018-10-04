أضواء العريفي: لست حديثة عهد بالرياضة.. وكرة القدم شغفي

المواطن - مروة نبيل

شددت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي، على أنها ليست حديثة العهد بالرياضة، حيث إنها سبق أن عملت في الاستثمار الرياضي والرياضة المجتمعية.

وأشارت أضواء العريفي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، الأربعاء، إلى أن كرة القدم بالنسبة لها حب وشغف منذ الصغر.

وتابعت تصريحاتها قائلة: “سأقدم كل ما أملك من خبرة لزيادة عدد الممارسين للرياضة، وزيادة المداخيل والاستثمارات والتطوير، والإشراف على دخول العوائل للملاعب، وزيادة الشعبية في متابعة الرياضة وغيرها”.

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، تزكية قصي الفواز رئيسًا للاتحاد لمدة أربع سنوات، وشهد مجلس الإدارة تواجد امرأتين للمرة الأولى، وهما أضواء العريفي ورهام العنيزان.