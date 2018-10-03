أكثر من 77 ألف مراجع لأشعة مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال 1439

المواطن - بريدة

كشفت إحصائية مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، خلال العام الماضي 1439هـ أن إجمالي المراجعين لقسم الأشعة بلغ ٧٧٦٠٦ مراجعين من النساء والأطفال.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المراجعين من النساء لقسم الأشعة بلغ ٣٢٧٥٠ مراجعة، فيما بلغ عدد المراجعين لقسم الأشعة من الأطفال بلغ ٤٤٨٥٦ مراجعاً.

وأكد مدير قسم الأشعة زكريا المشيطي أن المستشفى يعتبر المرجعي بالمنطقة لأمراض الأطفال والنساء والولادة، ويستقبل العديد من الحالات من داخل وخارج المنطقة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المرضى.