ألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفجر في 4 أطفال

المواطن - متابعة

أصيب 4 أطفال بإنفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة.

وتم إسعاف الأطفال الأربعة ونقلهم للمستشفى الميداني في الخوخة.

وكان الأطفال الثلاثة من عائلة واحدة بينما الطفل الرابع كان من جيرانهم، وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الميداني في الخوخة بعد تعرضهم لإنفجار لغم أرضي وأصيبوا إصابات متفاوتة

يذكر أن مئات الأطفال قد سقطوا ضحايا لانفجار الغام زرعتها يد الغدر الحوثية في مناطق متعددة، وآخرين نتيجة تعرضهم للقنص من مسلحي الميليشيات.