ألماني يُدير مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة البرازيل والأرجنتين التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

وسيُدير مباراة البرازيل والأرجنتين طاقم تحكيم ألماني، مكون من؛ فيليكس بريش حكم الساحة، ويُساعده مارك بورش وستيفان لوب، والحكم الرابع ماركو فريتز، وحكم الفيديو غونتر بيرل.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة البرازيل والأرجنتين في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، التي تدخل ضمن المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم منافسات بطولة سوبر كلاسيكو باكتساح العراق برباعية دون رد، فيما تغلبت البرازيل على السعودية بهدفين نظيفين بصعوبة، بعدما قدم الأخضر أداء مميزًا.

ويسعى المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية استعدادًا لبطولة كوبا أميركا 2019، التي ستُقام في بلاد السيليساو.